中央銀行受財政部委託標售180億元10年期公債，最高得標利率0.79％，創二年半新高，較上一期2011年12月標售的0.583％，大幅上揚20.7個基本點（1個基本點是0.01百分點），券商主管認為，主要反應美國聯準會（Fed）加速縮減購債及提前升息的預期。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引434億元資金進場搶標，投標倍數2.41倍，略高低長期以來2倍左右的平均水準，主要是標售金額較低的結果，但最高得標利仍續上揚。其中銀行業拿到81.11％或146億元籌碼最多，其次證券業標得18.06％或32.5億元，票券業僅0.83％或1.5億元，保險業掛零。

券商主管表示，美國聯準會（Fed）加速縮減購債，預計3月減至零，且提前升息時程，尤其通膨飆高效應，加上新變種病毒Omicron疫情嚴峻，美債殖利率近期攀高至1.6％之上，反應在這次10年期公債最高得標利率大幅上揚。

台債一向受到美債連動，指標10年台債殖利率從2020年11月26日歷史低點0.236％，跟著美債持續走揚，5日收在0.785％的近三年新高。券商主管強調，目前市場預料今年10年美債殖利率將衝破2.0％，台債難免也將跟著衝，代表後續10年新券標售，得標利率也將維持向上走勢。