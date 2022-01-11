台灣證券交易所依據上市公司公告2021年12月營收顯示，12月全體上市公司營收總計3兆8047億元，年成長10.77％，營收成長公司共643家，衰退公司共317家；累計2021年全體上市公司營收總計38兆1647億元，年成長5兆318億元，增幅15.19％。

去年12月當月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣業及電器電纜業，衰退趨勢主要產業為橡膠工業、其他電子業及生技醫療業。全體上市公司2021年累計營收呈現成長趨勢前三名產業為航運業、鋼鐵工業及塑膠工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

去年12月營收成長較大的航運業，主要因疫情影響供需失衡，導致貨運需求成長及運價上漲；油電燃氣業因油價走高，石化基本原料價格上漲；電器電纜業受鎳及銅等原物料上漲，以及商辦及廠辦需求，帶動用線需求增溫。

去年12月營收衰退較大產業，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，其他電子業受零組件缺料及部分終端產品成長動能放緩影響，生技醫療業因基期較高且特定廠商受缺櫃塞港影響出貨，使得營收衰退。

2021年航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，帶動營收上揚；累計營收衰退較大產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，金融保險業因保險業務淨收益減少，導致營收衰退。