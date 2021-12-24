美股持續上揚，帶動台股開高，盤中重回萬八，最高來到18039.85點，但量能卻持續萎縮，收盤萬八得而復失，終場以17961.64點作收，上漲14.98點，漲幅0.08％，成交金額2425.35億元。

台股今天突破18034點的歷史新高，成交金額卻是9月中旬以來最低量，呈現價量背離。不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，隨著Omicron病毒與全球主要央行轉鷹的利空鈍化，近期國際股市再度因節慶氛圍與年底資產再平衡上演反彈行情，台股也同步受惠，在耶誕節前夕指數盤中攻克萬八心理關卡，由於距離年底只剩下4個交易日，集團、投信年底作帳氣氛仍有機會在盤面中發酵，加上今天整體日K技術指標持續轉強，加權指數創高之際，櫃買指數也同步攻克新高，大盤若能站穩萬八關卡，台股指數仍有機會持續往上走高。

經濟數據方面，12月底即將公布的景氣對策訊號與貨幣供給年增率預期仍有機會維持正向，觀察10月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，燈號續呈紅燈；景氣領先指標續呈上升，展望未來，國內疫情穩定，內需消費可望持續回溫；雖然變種病毒疫情肆虐及供應鏈瓶頸問題持續干擾，紅燈已經維持在高檔長達9個月，11月燈號仍有機會維持高檔。此外，資金仍然寬鬆，台股有機會延續資金行情，近期在題材股當道下，仍可以逢低偏多操作。