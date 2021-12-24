上海航交所公布本周最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），持續受到塞港因素未解，指數再次創高，本周來到來到4956.02點，較上周續漲61.4點，已經是連續第四周創高，下周將挑戰5000點大關，漲幅1.3％。三大遠洋線持續上揚，其中，遠東-美東線重回11000美元之上，漲幅3.4％最大。

上海航交所公布遠東-美東線每FEU（標準40呎櫃）這周來到11351美元，接下來將再挑戰今年9月24日寫下的11976點新高。遠東-美西線每FEU（標準40呎櫃）運價本周來到7444美元，上漲25美元，漲幅0.3％；遠東-歐洲線本周上漲68漲美元，至7671美元，漲幅0.9％。遠東-地中海價格來到7420美元，上漲91美元，漲幅達1.24％。

目前約有20萬TEU（約當半個月進口量）在洛杉磯外海等待進港，候港天數近20天，產業有效運能減少。而美國內陸運輸能量不足，導致內陸貨櫃堆積佔用堆場及底盤，迫使往內陸火車運能下降、貨櫃堆積港口，託運人改採全卡車替代聯運火車需求大增，滯留港口空櫃佔用底盤亦降低卡車有效運力，形成惡性循環，塞港狀況依舊無解，將持續推升後續運價上漲。