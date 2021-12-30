我國人才培育的國家級最高獎項「國家人才發展獎」，2021年獲獎名單最新揭曉，遠東商銀以「共創、共享、共好」的永續人才發展體系，獲頒「國家人才發展獎－大型企業獎」，為今年唯一獲獎之金融業者。

遠東商銀表示，「國家人才發展獎」的評選制度相當嚴格，邁入第七年選拔，歷年來吸引一流企業參與角逐，最後僅有12家表現優異的機關團體及企業能夠突出，被譽為企業界人才發展的奧斯卡金像獎。

遠東商銀力行長期穩健成長策略，視員工為重要的利害關係人，重視員工發展與福祉，以「核心、管理、專業」三大體系建構各職階完整之金融人才發展方案，並結合數位轉型、潛力人才及英語提升等策略性人才培育計畫，使組織與員工同步具備敏捷因應金融產業變革之能力，為組織的長期穩健成長蘊育永續動能，繼榮獲行政院勞動部TTQS金牌後，今年再獲頒「國家人才發展獎」肯定。

「深信金融是推動社會進步的助力」，遠東商銀表示，秉持共創、共享及共好的信念，對內打造豐富人才庫，並規劃多元員工照顧方案，對外推廣綠色金融及普惠金融，攜手員工及客戶，共同為推動社會進步而努力。