離開政務官生涯後，前國發會主委陳美伶致力於推動地方創生，不遺餘力，8日獲頒遠見高峰會傑出領袖獎，陳美伶說，地方創生是她下半生的志業。

陳美伶2020年5月離開公務人員生涯後，11月初擔任台灣第一個全國性的「財團法人台灣地方創生基金會」董事長一職，發揮過去近40年公務生涯的協調及跨域整合能力，扶持台灣新創團隊，並且發展地方創生，帶動許多地區青年返鄉，並希望能打造這一代可以安居樂業，下一代可以安身立命的環境。

陳美伶說，她40年公務生涯中，只有4年是政務官，她是從最基層委任科員開始，現在領到傑出領袖獎更有感觸，尤其是過去也獲頒模範公務員獎，兩次都是由前總統馬英九頒出，這是命運中的因緣際會，現在以民間人士角色，致力於推動社會改變。

「地方創生是我下半生的志業，培養年輕創業家也是」，陳美伶認為，現在透過科技可以把大家黏在一起，能創造更多膠水，而不是更多剪刀分裂彼此。

2021第19屆遠見高峰會（簡稱2021遠見高峰會）今日圓滿落幕，頒發六座年度獎項，將2021年「終身成就獎」頒予遠東集團董事長徐旭東、旺宏電子董事長暨執行長吳敏求；「傑出領袖獎」頒予台達電子董事長海英俊、台灣地方創生基金會董事長陳美伶。