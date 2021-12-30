全球最大鍍烤鋼捲專業鋼廠燁輝企業持續投入人才培育有成，繼榮獲「TTQS人才發展品質管理系統」金牌，及康健雜誌主辦之「2021 CHR 健康企業公民」1000～5000人以下組別銀獎後，再度獲頒我國人力資源領域首屈一指之尊榮獎項「國家人才發展獎-傑出個案獎」，為國內鋼鐵業界首次獲該至高榮譽獎項的企業。

勞動部為提升我國勞動力素質，鼓勵企業團體積極培育優秀人才，將人力資本提升至智慧資本，同時帶動國內各企業團體的人才發展正向循環，自2015年成立新獎項「國家人才發展獎」。獎項綜觀整體人力資源發展績效，藉由選拔表揚績優單位，彰顯人才發展與訓練品質的重要性，並強調人才發展的績效連結為核心價值，以樹立企業團體標竿楷模，藉以帶動學習風潮。充分展現政府協助企業提升人力資本之決心，同時達成擴散人力資源發展領域卓越觀點及創新方法之外溢效果。

燁輝企業係義聯集團生產事業體系中最重要成員之一，將員工視為企業發展最重要的資源，在吳林茂總經理的支持及推動下，長期積極投入全方面人力資本投資，深耕多年，首次參加「國家人才發展獎」即於眾多角逐者脫穎而出，獲頒傑出個案獎，實屬不易，更為國內鋼鐵業界獲頒此殊榮之先。

燁輝企業在具備TTQS金牌肯定的堅實訓練基礎上，運用獨創的VR創新培訓課程、善用勞動部資源發展機械、儀電、品檢等各項課程與專業人員內部認證制度、新進人員導師制度等，架構完整之選、訓、用、留體系。並針對不同職務同仁提供專業培訓，強化工作職能及學習意願，進而提升新進人員留任率、降低不良率，縮短新進人員受訓等待時間，執行成效顯著。此外亦積極推動智慧化工廠、健康企業公民及推動職務再設計等改善中高齡同仁工作環境的措施，以健全人才發展制度及打造友善職場環境。