台灣防疫有成、台商回流、低利率、資金湧入，四大利多帶動上市櫃公司商用不動產全年交易1588億元、年增12%，科技傳產業自用需求占了交易量四成為主要動能。信義全球資產指出，今年工業地產一枝獨秀、廠辦交易夯、辦公建照核發面積爆量，明年在台商回流方案延長下，工業地產仍持續看旺。

信義全球資產統計顯示，今年商用不動產除了第二季受疫情較明顯影響，其餘三季都維持400多億的水準，其中工業地產一枝獨秀，成交總金額達780億元，地方政府為了響應台商回流，推出新興工業區標售及招商，反應熱絡，科技業買方的交易金額即較去年成長二成，各縣市以桃園市交易件數41件為最多。

廠辦交易也相當熱絡，在軌道建設持續推動及工業區立體化政策助攻下，近年廠辦需求激增，今年更有突破性成長，總交易金額達541億元，年增270%，預估未來廠辦市場以新北市為主要成交區域，台北市則以北士科為主。

此外，今年前十月辦公建照核發面積約71萬坪，已較去年一整年核發面積成長20%，創下六年新高，都更危老議題仍持續發燒，舊辦公大樓開始重建，都讓未來辦公室交易有望增加。

信義全球資產總經理柯宏安表示，明年商辦發展仍以台北為主，南港新增供給增加，不過在新A辦缺貨下，仍會帶動企業進駐遷移，不論市中心區移往南港，或企業移出後，市中心區辦公空缺填補，都可望帶動買賣租賃熱度；新北及台中在產業發展外擴下，辦公及廠辦需求也都有望提升。

柯宏安表示，投資台灣三大方案的延長，企業看好台灣環境回流設廠，持續帶動上下游供應鏈設廠、物流倉儲需求動能，預估2022年工業地產仍強勁，變種病毒帶來的威脅以及央行第四波及後續的信用管制政策，都可能造成市場變數。