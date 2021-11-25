消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數上揚1.8%，前一周則為下跌2.8%。30年期固定抵押貸款利率為3.24%，略高於前一周（3.2%）。

2.美國勞工部公布，上周（截至11月20日）初次請領失業給付人數周減7.1萬人，為19.9萬人，遠少於市場預期的26萬人，並創下逾半個世紀來新低。上周初領失業給付人數4周均值為25.225萬人，周減2.1萬人。截至11月13日止當周，美國續領失業金人數周減6萬人，為204.9萬人。

3.美國10月耐久財訂單月減0.5%，市場預期為月增0.2%。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.5%，符合市場預期。排除國防項目的耐久財訂單月增0.8%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.6%，高於市場預估的月增0.5%。

4.美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率終值上修為2.1%，但不如市場預期的增長2.2%。第三季個人消費支出（PCE）物價指數季增1.7%，高於市場預估的季增1.6%；核心PCE物價指數終值季增4.5%，符合市場預期。

5.美國商務部公布，10月商品貿易逆差初值為829億美元，較9月逆差970億美元收窄，並低於市場預期的逆差950億美元。10月商品進口成長0.5%，出口成長10.7%。

6.美國商務部公布，10月新屋銷售月增0.4%，優於市場預期（與上月持平）。經季節調整後年率為74.5萬戶，不及市場預期的80萬戶。

7.美國10月個人消費支出（PCE）物價指數年漲5%，高於9月的年漲4.4%，並創下1990年以來最大增幅，主要因能源價格較去年同期大漲30.2%。此外，PCE物價指數月漲0.6%，高於9月的月漲0.4%。聯準會偏重的核心PCE物價指數年漲4.1%，創下1991年來最大增幅；與9月相比則上漲0.4%，高於9月的月漲0.2%，但符合市場預期。儘管物價急升，但美國10月個人支出月增1.3%，遠高於9月的月增0.6%，並創下3月來最大增幅。10月美國個人所得月增0.5%，亦高於市場預期。

8.密西根大學11月美國消費者信心指數終值為67.4，高於市場預期（66.9）。美國消費者1年通膨預期終值為4.9%，5年通膨預期終值為3%。

9.美國商務部公布，第三季企業稅後獲利季增年率初值為4.2%，較第二季的增長10.5%大幅放緩，並創下1年來新低。

10.聯準會發布11月會議紀要後，市場對美國央行可能提前升息的預期升溫，周三美元走強，兌歐元創下16個月新高，兌日圓創下近5年新高。尾盤ICE美元指數漲0.37%，報96.853，創下17個月新高。

11.美國就業數據意外強勁，聯準會提前升息的機率升高，周三紐約期金一度跌至3周新低，惟終場反彈微漲50美分或不到0.1%，報每盎司1784.3美元，結束了連續4天的跌勢。此外，銀價下跌0.9%，為每盎司23.42美元。黃金期貨市場收盤後，聯準會公布11月會議紀要，內容顯示央行決策官員認同一旦通膨持續高漲，就可能需要提前升息。此外，鉑金漲0.5%，為每盎司974.03美元。鈀金跌0.7%，為每盎司1854.32美元。

12.因逢感恩節假日，美國金融市場周四休市。