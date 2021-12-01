大陸「造車新勢力」之一的蔚來汽車1日下午公布11月交付量成績，數據顯示，蔚來11月汽車交付量達10878輛，年增105.6％，表現優於10月份。

新浪財經1日報導，美股上市的蔚來10月份汽車交付量僅3667輛，年減27％，月減更達65％。在新能源汽車行業高景氣的背景下，蔚來10月的交付量不增反降被市場質疑不合常理。

當時相較蔚來的慘澹，10月份小鵬汽車交付量破紀錄增長，達到10138輛，年增233％。當時在克服行業性晶片的供應挑戰後，小鵬連續兩個月交付突破萬輛。截至2021年10月底，小鵬汽車歷史累計交付量已突破10萬輛。

理想汽車10月份的交付量也有7649輛，年增107.2％。截至10月底，理想ONE累計交付量已達96516輛。

對於10月份汽車銷量的大幅下滑，蔚來當時解釋稱，主要是由於10月生產線改造和升級，相當於只負荷工作了10天，所以用於交付的車輛不夠。當前生產線已經回復生產，且訂單需求依舊強勁。