主計總處今下午公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84％，不僅是今年以來6度突破2％以上的通膨警戒，也創下逾8年半新高紀錄；11月躉售物價總指數(WPI)，年增漲幅為14.19％。

主計總處官員分析，11月CPI年增率擴大，主要是原油上漲，帶動機票等民生物資價格，天候因素下，蔬菜、水果也明顯上漲，外食費也跟著調漲，五大因素推升CPI整體指數。

不過，國際原油已降至每桶約71美元，相較於先前85美元，已經有明顯下降，官員預測，油價下降、蔬菜、水果在天候穩定下，供應量也跟著提升，加上量販店推平價專區，12月的消費者物價指數會比11月下滑，物價會慢慢回穩。

11月CPI 年增率2.84％，主計總處解釋，油料費因國際油價居高且低基數因素仍在，加以水果、機票、蔬菜、外食費、房租及肉類價格上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.26％，再剔除能源後之總指數(即核心CPI)、漲幅為1.49％。