受惠鋼筋旺季出貨增加，豐興(2015)11月營收37.93億元，再寫合併報表以來新高，年增50.21%；自結11月稅前淨利4.96億元，月增逾5%，自結前11月稅前淨利44.83億元，年增約55.8%，每股稅前淨利約7.7元。

豐興今年前11月合併營收348.9億元，已超過去年全年，年增率達42.37%。今年營收可望創2011年採合併報表以來新高，獲利同步創新猷。

豐興自結11月營業利益4.92億元、稅前淨利4.96億元，均月增逾5%；累計前11月營業利益42.41億元，稅前淨利44.83億元，分別較去年同期大增約52.2%、55.8%。

展望明年，豐興預期公共工程、台商回流建廠辦等需求仍強，將持續帶動鋼筋、型鋼出貨，至於下游應用主要為車用扣件、工具機的條線，可望受惠汽車產業逐步從缺料情況中復甦，需求可望持續增溫，整體需求可望持續成長。