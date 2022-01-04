昨（3日）下午5點46分發生規模6.0的有感地震，不少網友好奇震度4級卻沒有收到國家級警報通知，有網友發文解釋，地震發生時僅10秒時間可以預估地震搖晃程度，若氣象局預估的震度不達4級，就不會發布國家級警報。

昨天下午地震發生後，不少網友都好奇為什麼這次沒有收到國家級警報，紛紛留言表示，「國家級遺棄」、「之前小地震連發14則，這麼大的就半則都不發」、「台北四級沒收到」。

對此，一名從事地震偵測相關行業的網友，在PTT八卦板發文解釋，地震發生後的3到6秒內，地震儀會將資料傳回氣象局進行規模推估，6到10秒氣象局透過「預估」地震到達都會區的搖晃程度，再決定是否發布國家級警報。

他說，目前台灣有600座陸上地震儀，但外海地震儀設置困難，海底地震儀僅10座不到，所以發生在外海的地震很難推估震度，若氣象局預估的震度不達4級，就不會發布國家級警報。

他感嘆，在數據很少的情況下，要迅速判斷是否該發布地震警報相當困難，不過他認為，未來地質學家可以朝3個方向努力，包括地質調查，深入了解各區域的地質特徵、震度預估公式檢討，定期審視預估公式和實際的差異並調整，以及廣設地震儀。

根據國家級警報「災防告警訊息服務」（PWS），預估地震規模須達5.0以上，且預估震度達4級以上，才符合國家級警報發布條件。昨晚中央氣象局局長鄭明典也解釋，昨天的地震台北市顯示震度達4級，但其實只有一小區域達到4級，其他包括中部以北及宜蘭、花蓮的震度大多為3級，數值未達發布標準，因此沒有對民眾發布國家級警報。