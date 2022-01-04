繼昨晚花蓮外海規模6強震後，今天早上7點17分又發生規模5.1地震，地震深度18公里，震央在花蓮縣政府東方52.1公里，位於台灣東部海域，在昨晚6.0強震的位置附近，各地最大震度為宜蘭縣、花蓮縣2級，新北市、台北市、桃園、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣1級。地震先是上下接著是左右搖晃，持續近1分鐘，台北也能感受到震度。

對於今天一大早又地震，網友紛紛在PTT上留言：「好晃」、「有感，都聽到房子發出聲音，怕」、「永和12樓，超大」、「都聽到房子在叫了」、「還以為是我半夢半醒，原來真的地震」、「南部無感」。

還有人表示，經歷昨天6.0強震後，今天早上的地震就感覺還好，「昨天已有入場玩過海盜船。今天這場太小」、「昨天的更刺激」。

地震測報中心主任陳國昌昨表示，3日晚上5點46分的6.0地震為今年編號01地震，是受板塊隱沒引起，在板塊隱沒過程推擠上方板塊造成破裂與變形，因此出現地震，在該地區並不少見。而第一起就達到規模6.0，不排除兩天內有規模4到5餘震，但數量不會多，民眾不必太膽心。