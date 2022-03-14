納豆在今年1月24日因異常頭痛就醫，在檢查腦出血後緊急開刀治療，術後全面停工，讓好友、粉絲都相當擔心他的近況，今（14日）有報導指出納豆日前在家人、依依的陪同下悄悄坐輪椅出院，日後將聘請看護、前往復健中心尋求專業協助。舅舅侯友宜在今早出席活動時重申納豆目前都在醫院進行復健，狀況相當良好；納豆的經紀人也在下午時表示，「納豆還在醫院復健中，謝謝大家關心。」否認他已經出院一事。

納豆女友依依特地在今日白色情人節曬出兩人合照，首度曝光納豆病後剃平頭的樣貌，照片中的納豆和依依牽手對望表情笑得十分燦爛，另一短片則是小倆口躺在床上擺出俏皮表情，相當活潑逗趣。依依的經紀人證實這是納豆近期所拍的，「豆哥在心情方面很不錯，身體方面也恢復得很好。」透露依依目前除了工作，就是陪在納豆身邊。

納豆所主持的《同學來了》製作單位表示，「主持的部分目前還是會維持輪替代班的方式！」《食尚玩家》更是力挺納豆，「在他請假期間都會找代班主持幫忙，TVBS一定會等他到康復為止。」《綜藝3國智》則說：「我們沒代班人選，就跟以往他請假的模式一樣錄影。」