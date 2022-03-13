林青霞是70年代公認的「台灣影壇第一美人」，無論扮演楚楚可憐的瓊瑤角色，還是玉樹臨風的賈寶玉，都能完美詮釋。現年49歲的「最美金牌經紀人」霍汶希（Mani），近日公開18歲的舊照，不只顏值超高，還被網友盛讚很像年輕版的林青霞。

霍汶希11日傍晚在抖音平台上傳18歲和現在的對比照，問大家有沒有什麼變化，畫面中，可以看到18歲的霍汶希頂著華麗的頭紗，身穿白色婚紗，手抱一個大花束，濃眉大眼的五官相當深邃，也不失個性美；另一張照片，霍汶希放下濃黑的微捲長髮，身穿黑色無袖服飾，配戴珍珠、水鑽等奢華耳環、項鍊，渾身散發優雅、復古的氣質。

霍汶希18歲的照片被網友讚賞很像林青霞。（圖／抖音@霍汶希）

很多網友都覺得18歲霍汶希長得很像林青霞。（圖／抖音@霍汶希）

許多網友看到這系列舊照，紛紛留言直呼：「18歲像年輕時的林青霞」、「第一眼以為是林青霞」、「姐姐年輕太像林青霞年輕的時候了」、「感覺沒有什麼變化，就是都很靚」、「最美最有氣質的經紀人」、「不管什麼時候都很美呢」。

事實上，霍汶希從小就是個美人胚子，14歲被星探挖掘，拍攝電影《七兄弟》裡的童年林青霞一角，被封「小林青霞」，成長過程中當過廣告模特兒，輾轉在唱片公司任職過，接著再轉型為經紀人，曾帶領過謝霆鋒、Twins、容祖兒、陳偉霆等明星。