高雄市1名70歲黃姓老翁因涉及公共危險酒駕案未出庭，16日遭高雄地檢署發布通緝，17日晚間在林園區港埔三路巧遇巡邏員警盤查，黃男將身分證字號背得「二二六六」，警方一查竟是酒駕通緝犯，黃男辯稱是法院不收他，趁隙轉頭拔腿狂奔百公尺，但不敵2名年輕男女警員的體力，最後乖乖就逮。

林園分局林園派出所警員簡碧萱、蔡佳宸，3月17日晚間7時許執行巡邏勤務，巡經林園區港浦三路132巷時，發現一名黃姓男子行跡可疑趨前攔查，黃男當下神情緊張，言語閃爍，因沒帶身分證件，警方要求他報出身分證字號，但黃男將號碼背得零零落落。

警方後來查出黃男在前一天因酒駕案未出庭，被高雄地檢署發布通緝，黃男當下辯稱自己有到法院報到，但法院不收他，警方聞言險些笑了出來；未料，黃男卻在此時拔腿狂奔鑽入小巷中。

由於警員簡碧萱、蔡佳宸年僅25歲，黃男體力不敵年輕警員，逃了百公尺，最後被警方追上乖乖就範，警訊後依法將黃男解送歸案。

公共危險酒駕通緝犯高雄高雄地檢署