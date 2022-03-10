台灣文創設計旅店龍頭-承億文旅集團今（10）日宣佈，將攜手台中頂級婚宴品牌「萊特薇庭Light Wedding」，在高雄承億酒店砸下近3億元重金，共同打造高雄最頂級服務的一站式婚宴體驗及宴會廳。

萊特薇庭，是由新天地餐飲集團與薇閣精品旅館集團共同合作推出的頂級婚宴品牌！承億酒店與萊特薇庭疫後攜手危機入市，高雄承億酒店預計第三季開幕，「萊特薇庭」婚宴會館預計於2022年6月開始接受宴會預訂，並將於9月份開始試營運。

承億文旅集團表示，高雄亞洲新灣區近年吸引不少頂尖國際企業進駐，更囊括了高雄舉足輕重的產業匯聚，包含已發展高雄世貿會展中心、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心、市立圖書館總館等四大國際指標建築，而眾所矚目的高雄總圖會館，更承擔著「國際城市定位」與「港都百年文化」的重任。

承億文旅集團看準高雄亞洲新灣區兼具休閒及商務的龐大旅遊資源，以及與海相對的遼闊視野，和居高臨下的夕照美景，投資10億重金打造承億酒店，在尚未開幕已造成一股轟動，而此次與萊特薇庭合作的好消息傳出，更讓不少欲完成終身大事之新人，引頸期盼可以與嶄新的承億酒店，一起邁向幸福的人生。

而以大型宴會為核心業務的新天地餐飲集團，儘管連續兩年受到疫情衝擊，營收遭遇亂流，但隨著國內疫情穩定可控及國人3劑疫苗接種率普及，防疫措施加速放寬，壓抑兩年的婚宴與工商宴席預料將在今年呈現大幅反彈。

新天地集團表示，新天地近一年不間斷尋找新一代宴會場館，終於在亞洲新灣區的「承億酒店」覓得挑高約7米、無梁柱遮蔽視野及共可容納約500人的完美宴會廳。

此次進駐高雄的宴會品牌「萊特薇庭」為新天地集團與薇格精品旅館集團共同打造，於2017年7月成立以來，就成為台中頂級婚宴代名詞，早已是許多新人心目中的命定夢幻場所。

萊特薇庭於台中的婚宴會館將「最會圓夢的婚禮殿堂」化作真實，擁有美式穀倉、法式普普、韓式釜宮、日式雅閣、中式古典等多元的婚禮風格，對於新娘更是呵護備至的萊特薇庭，從婚紗吊掛高度乃至舞台升降的公分數都斤斤計較，就是這份體貼入微的細膩，深得全台新嫁娘的心。

萊特薇庭執行長鄔豐如表示，高雄有著與台中迥然不同的生活氛圍，此次與承億酒店攜手合作，萊特薇庭會以更細膩貼心的婚顧服務、接壤接高雄地氣的經典饗宴，讓萊特薇庭高雄再次驚豔四座。

高雄承億酒店為亞洲唯一圖書館共構國際五星級文創生活酒店，共計有222間客房，擁有全唯一50公尺「高空透明無邊際泳池」，坐擁高雄市景與西子灣絕美日落，加上萊特薇庭高雄館進駐9~11樓。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，「萊特薇庭」的進駐，可為承億酒店帶來新人親友客房住宿商機，新天地享譽全台70餘年的台式海鮮宴席，更可以吸引亞灣區的科技、新創公司頻繁的商務宴客需求；兩強聯手，定能為高雄承億酒店及萊特薇庭共創營收佳績。

承億酒店高雄預計6月試營運，並於11月正式開幕，預料將會擾動南台灣飯店界。