【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）打造浪漫夜間婚禮至今已邁入第4年，今年星光下婚禮3/13於瑞里紫色山城中登場，串聯紫藤花季、紫藤花婚拍、手作體驗及在地特色店家等，為紫藤花婚禮寫下1314（一生一世）浪漫印記。

▲阿里山管理處洪維新處長為新人贈予證書。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

今年度婚禮佈置主題以「比翼回嘉」為設計主軸，結合美式戶外婚禮元素與紫藤花，為現場妝點像家般溫馨愜意又不失浪漫的風格，並串聯「味之旅-阿里山的香氛印記」主題，以鼻尖品味阿里山，田園山林的自然芳香，糅雜人文會萃書香，交織深具層次的浪漫，從地景到茶園，時光紅茶的醇厚茶香、手作咖啡的濃郁果香、紫藤花下的浪漫清香，層層堆疊，繚繞回憶，積累成一生一世貯藏。

▲金婚夫婦進場。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

2022年共有來自海內外15對新人參與，同時也特別邀約2019年星光下婚禮的海外新人，來自於芬蘭的Santtu Hirvonen（周裕皓）與臺灣女孩簡妙伊，帶著剛滿一歲的女兒一同回到阿里山拍攝週年婚紗，而 Santtu Hirvonen的雙胞胎哥哥與臺灣妻子，因新冠狀肺炎疫情影響至今尚未舉辦婚禮，今年藉此機會在紫藤花下參與星光下婚禮見證幸福的美好。

此外，亦有結婚滿47年的蔡先生夫妻，因喜愛品茶經常到阿里山旅遊，在即將邁入金婚之年，特別選在星光下婚禮中與妻子浪漫共渡，留下美好印記。

▲封茶。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

為了讓新人感受阿里山滿滿的誠意與祝賀，除了長期支持活動的「黑豆桑」贊助新人禮，今年度也將贈送新人專屬阿里山的「好日子禮盒」、來吉部落原民手作禮、婚禮小物…等，都是深具阿里山特色的精選好禮。

▲阿里山婚禮小物「愛情豬」。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處為擴大「浪漫阿里山」之品牌深度與廣度，除了婚禮主活動結合轄區內的浪漫型塑特色店家外，更規劃設計一系列的推廣方案，更訂於4月30日至5月1日與全臺最大婚禮平臺「wedding day好婚市集」合作，參與「台北華山婚紗節」，在華山文創廣場東ABCD四館聯展阿里山婚禮小物，歡迎全臺新人及婚慶業者接洽選購，一同體驗浪漫阿里山！

阿里山管理處洪維新處長表示，有感於近兩年新冠狀肺炎疫情之影響，多數新人面臨到是否如期舉行婚宴的抉擇，而阿里山管理處特別將星光下婚禮及神木下婚禮皆安排於戶外場地，結合轄區內的自然地景及人文資產，串連在地文化，讓新人在疫情期間順利完成終身大事，更進而帶動周邊產業發展，為臺灣觀光產業盡一份心力。

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