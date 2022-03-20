詹鳳春樹醫博士照護診治阿里山森林遊樂園區內櫻花。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉縣傳真）

遊客到阿里山森林遊樂區賞花，與盛開的櫻花拍美照。（廖素慧攝）

阿里山國家森林遊樂區的櫻王2年前染上簇葉病，開花量銳減，經詹鳳春樹醫團隊診治、照護及改良土壤，病況大有進步，嘉義林管處表示，園內櫻花陸續開花中，花季開始至今已有7萬多人次到遊樂區賞花。

嘉義林管處表示，阿里山花季自3月10日開始後，遊客絡繹不絕，周間每日約3000多人次至6000多人次入園參觀，周休假日都上萬人次入園，累計至20日下午5時共7萬2000多人次入園。

李姓遊客20日上午賞花，肯定花季期間採接駁車的方式接送遊客入園，他也指出，海拔愈高的地方櫻花的花況愈好，在祝山車站附近的櫻花還盛開，想賞花要快！

嘉義林管處表示，山區氣候潮溼，櫻花易罹患俗稱「天狗巢病」的簇葉病，導致樹幹腐化、開花量減少等問題，2019年起委由詹鳳春樹醫團隊入園診治，經過2年多治療、改良土壤，櫻花季開始至今染井吉野櫻等各品系櫻花也陸續開花。

嘉義林管處副處長李定忠指出，目前阿里山遊樂區種植近2500株櫻花，有32種櫻花品系，染井吉野櫻數量最多有900多株，染井吉野櫻是大島櫻及江戶彼岸櫻交配的品種。

李定忠說，詹鳳春樹醫團隊診斷櫻花的病況，對症採用不同治療方式，包括改良植栽基盤來改善土壤排水性，老樹幹腐朽不堪則導根至其他支根以汲取養分，大部分櫻樹都搶救回來，仍有約250多株枯死、傾倒或病重，只能伐除。

嘉義林管處表示，4月2日阿里山森林遊樂區舉辦講座，由詹鳳春博士解說導覽，上午9時至12時介紹阿里山的染井吉野櫻與歷史意義，下午1時30分至4時30分現場講解櫻花健康診斷及體驗漫步森林與療癒，課程免費，每場次各限額40名，即日起受理報名，額滿為止。