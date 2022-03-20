收到不熟朋友的喜帖到該不該去？一名女網友表示，突然收到點頭之交同學的邀請，要她去參加婚禮，由於兩人過去曾經結下仇恨，因此她相當猶豫該怎麼辦，最後她決定出席，沒想到去完後竟被對方刪好友，原因曝光讓眾人笑翻，直呼「很爽耶！比不去、不包還好」。

這名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，結婚的那個同學以前在學校天天欺負她，因此有結下仇恨，不料近日竟收到對方邀請去參加婚禮，因此她不太想去，認為只是想要賺禮金。

一名女網友表示，突然收到點頭之交同學的邀請，要她去參加婚禮。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

原PO指出，他們最多也只是點頭之交，沒有其他交情，之前雖然有主動在網路上跟對方打招呼，但卻一次又一次被忽略，感覺很差，最後她決定一個人去參加喜宴，而且只包200元禮金給對方，去完以後就發現被對方刪除好友了。

貼文一出讓不少人笑翻，紛紛回應「做得好」、「剛好而已」、「您厲害」、「包200元真的很爽耶！比不去、不包還好」、「做得很好啊」、「君子報仇十年不晚！！支持你」、「好意思邀請妳，就好意思去給她吃」。

還有網友笑稱「200太污辱人了」、「200太少了啦！我會包748(去死吧)！」、「您應該用五倍卷包200」、「還記得包雙數，禮數有到」、「我會去，而且整桌菜包回家」、「包個2000，帶9個人去湊一桌吃到飽」。