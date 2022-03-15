行政院長蘇貞昌去年11月18日宣布「111年度軍公教調薪4%納臨時人員 整體約百萬人受惠」，現在已經3月了，高教工會今天公布調查指出，大專校院總體工作人員有30多萬人，但目前還超過7成、約25萬人未獲調薪，政府的調薪政策「為德不卒」、「看得到吃不到」。

高教工會組織部主任林柏儀說，現在公立大專院校專任教師及編制內的職員已獲調薪，但超過7成在大學工作的人，目前薪資都沒動。從2008年上一次軍公教調薪到現在，物價指數上漲4.7％，即使今年調薪4%，大專教職員仍是實質減薪，更何況絕大多數人都未獲調薪。

林柏儀指出，目前在大學工作未獲調薪的25萬人包括4類，分別是公私立大專編制外專任職員約2萬人、私立大專校院專任教師約2.萬人、公私立大專校院兼任教師（及華語教師）約5萬人及公私立大專校院學生兼任助理約15.5萬人。

高教工會理事長、南華大學副教授周平指出，公立大專院校已為正式教職員調薪，但多數私立大學院校普遍沒有動靜；有些調薪的私校，則是將本薪與學術研究費切割開來，只調本薪，導致整體薪水實質上並未調高4％。

周平表示，蘇貞昌說要為軍公教調薪4％，但卻未到位，絕大多數在大專院校工作的人未受惠，這樣的調薪讓人「看得到，吃不到」，是為德不卒。

高教工會秘書長、中正大學副教授陳尚志說，他是公立大學專任教授，所以有獲調薪，但他的研究室有兩個兼任助理，平日工作滿辛苦的，他想為他們調薪，卻不知錢要從何而來？

不過據高教工會了解，仍有許多私立大專從善如流主動比照公校調整。例如輔英科大即主動通過專任教職員一律「調薪4％」，（含本俸及學術研究加給）現正報董事會核准中。

高教工會認為，要不要為教職員調薪，非常多的私立大專仍在「觀望」，只要政府沒有給予明確指示，能拖就拖，未把教職員的合理薪資待遇視為基本任務。