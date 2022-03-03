不少重點路段都路口號誌燈都無法正常運作，高雄警方派員到場指揮。（洪靖宜攝）

全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

針對突如其來大停電，高雄市府災害應變中心一級開設，市長陳其邁於主持持完會議後對外說明高雄因停電而發生的災情，截至3日中午12時，高雄有186萬用電戶停電，還有104萬戶停電中，陳其邁說已和台電董事長楊偉甫通電，希望能趕緊復電，不過興達電廠已經不是第一次出事，他也說台電也應該檢討。

高雄市長陳其邁表示，截至3日中午12時，高雄有186萬用電戶停電，至今81萬戶恢復供電，還有104萬戶停電中，記者會前跟台電楊偉甫董事長通電話，現在興達電廠有2個開關廠，故障的開關廠全力搶修，供電由另一個開關廠負責，因龍崎變電所跳脫造成各發電廠停電，南部地區陸續恢復運轉，希望台電公司盡速恢復運作，正常供電。

高雄市府於9點30分完成一級開設，在消防局部分總共有64件電梯受困事件，並沒有人員的傷亡，警察局於296處出動682名警力協助疏導交通，交通事故A2有6件，A3有20件，另外，包含民政局施打疫苗正常運作，戶政事務所改手工作業，工務局接獲電梯停電事故共250件，都處理中無人員傷亡，高雄號誌故障有83處恢復運作，在重要路口增設發電機，但輕軌和捷運仍停駛中，而公車渡輪則是正常營運。

其餘在學校部分沒有出現災情，社會局相關機構發電的設備運轉最長可發到12個小時，長青中心長輩也進行疏散，暫停相關處所使用。25家急診正常運作，84家醫院有涉及高耗能部分暫停使用，其他開刀房等沒有異常，負壓隔離病房是緊急電源供應目前都正常，疫苗冷藏狀況也沒有異常，其他醫療院所基本上都是正常運作。

至於高雄的工業區是否受影響？陳其邁說，目前工業區運作，有些恢復供電，有些關鍵製程都有備用電源，經發局持續掌握，工業區並無回報有災情。他提到，也因為停電關係，有一部分地區停水，希望能趕緊恢復運作是當務之急。

不過興達電廠出狀況不是第一次，陳其邁說：「以最壞的劇本設定演練，這次興達電廠發生事故，台電公司應該要檢討，尤其是電網規劃必須檢討，不希望影響民眾日常生活，也跟台電楊董事表達，希望就電力供應和穩定要做體檢來確保供應無虞，備轉容量還有約24％，是屬於電網電力供應輸送相關設施引起。」

至於是否會協助企業民眾損失？陳其邁說，目前先以救災為優先處理，其餘損失，後續再協助民眾廠商市民辦理。