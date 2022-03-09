民進黨高雄市議員黨內初選將於4月初登場，繼昨天邱志偉、劉世芳等5位區域立委力挺「邁向過半大聯盟」市議員參選人陳慶鴻之後，湧言會9日派出「口譯哥」趙怡翔等4名「台北好政」北巿議員參選人南下為「高雄正能量」林志誠、黃雍琇助選。屬菊系的「邁向過半大聯盟」則由前議長康裕成帶頭站上路口掃街。

湧言會近來頻頻南下高雄奧援初選競爭，令深耕高雄在地栽培的多位議員參選人壓力倍增。陪同新人助選的市議員康裕成請民眾支持在地的新人。

高雄市議員參選人湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓及洪村銘站上街頭，懇請民眾支持，希望邁向過半大聯盟通過初選。陪同新人助選的康裕成表示，初選民調將至，面對台北派系奧援高雄初選的競爭，在地栽培、優質服務、腳踏實地才是市民所期待的人選，呼籲高雄鄉親集結力量，共同力挺邁向過半大聯盟中的每一位新人。

市議員何權峰與邱俊憲也表示，黨內競爭難免，但老幹新枝都要共同過關議會方能過半，聯盟中的參選人均是多年來，在高雄重要發展過程中，協助地方處理許多事務、具有豐富服務經驗的高雄隊友，相信邁向過半聯盟未來若順利進入議會，一定是議會中支持高雄進步的即戰力！

前鎮小港市議員參選人黃彥毓表示，新人們對於派系壓力感受特別深刻，過去自己曾任過高雄市黨部主委，深知其規範，不論黨中央或地方黨部都更應該保持行政中立。

前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜認為，新人參選在各方資源都較艱困，儘管父執輩曾經參與公共事務，但年代久遠，這次自己以新人之姿首次參選，一切都是從零開始，希望不論中央或地方黨部，都能不分派系一同協助有志投入公共事務但資源相對匱乏的新人。