空軍一架單座幻象2000戰機14日在台東外海失事，一度傳出是緊急升空攔截共機，但軍方澄清是例行戰訓任務。戰略專家則質疑，幻象戰機昨中午約在11時26分落海後，一架共機緊接著在11時31分襲擾我西南空域，民航局則迅速接手進行廣播驅離，但該「不明機」並未在國防部所公布的共機動態資訊中，相關問題疑點重重、啟人疑竇。

中華戰略學會研究員張競今（15日）在臉書發文指出，3月14日不明機闖入高雄終端管制空域，航空管制權責機關驅離廣播記錄如下：「Kaohsiung Approach On Guard，Kaohsiung Approach On Guard，在GRADY北面約2.5浬高度9800呎的不明機，你已進入高雄終端管制空域，請立刻左轉脫離立刻左轉脫離高雄終端管制區」。

張競稱，這架「不明機」沒有在國防部所公布共機動態資訊中，依此，他必須提出以下意見：首先，高雄近場臺是依據民航規範，要求未經准許就闖入Terminal Control Area（終端管制區域）之不明機脫離，此與空軍廣播驅離無關，外界不應胡亂認為民航與空軍連結作業。

此外，張競表示，依據該不明機航跡（顯然是戰術飛行軌跡），最有可能是反潛定翼機佈標飛航軌跡，但是對比高度9800呎又不盡理想，究竟真相如何？值得思考查證。從該飛行器發送ADS-B信號，但卻無法辨識身份，應有可能為無人機。但假若是無人機飛航作業，飛航空域又在海面，距岸又有相當距離，顯然不是水面有艦艇配合作業，就是水下另有文章。然該處海域商業海運活動有限，更是啟人疑竇。

張競強調，總而言之，海峽情勢緊張，對岸海空活動愈來愈近，空防壓力愈來愈高，精準解讀審慎查證極度重要。