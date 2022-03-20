高雄一名41歲許姓男子昨（19）日晚間9時許持槍闖入新興區一間火鍋店，當眾在滿是顧客的火鍋店內對38歲黃姓男子開槍，讓現場客人全嚇壞。高雄市議員李雅靜事後在臉書納悶說，高雄怎麼會有這麼多槍枝，質疑「在高雄，難道掏槍跟掏手機一樣簡單嗎？」

19日晚間9時許，許男持槍闖入新興區一間火鍋店，當眾對黃姓男子連開數槍，現場客人表示共聽到5聲槍響，頭3發聲響傳出時客人們疑惑起身查看，隨後發現不對勁開始往外逃竄，還有客人指出許男手持槍械不是一般手槍，而是類似「烏茲衝鋒槍」的武器。

警方獲報後不敢大意，高雄市警察局長黃明昭第一時間前往現場了解情況，說「高雄市絕不允許槍擊暴力發生，在用餐時受到驚嚇，對市民來說真的很抱歉」；隨後警方漏夜緝凶，在案發約3個多小時後包抄許男座車，未開槍就順利壓制逮捕，現場查扣2把武器及多發子彈。

李雅靜得知消息後不敢置信，在臉書表示人行道騎機車讓市長暴怒，那「吃火鍋吃到飛來『慶記』，市長應該要暴走了吧！」並納悶地說「高雄真有這麼多槍枝嗎？在高雄，難道掏槍跟掏手機一樣簡單嗎？」