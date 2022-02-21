瓦拉米步道是八通關越嶺道東段的一部分，全長約14公里，且步道沿拉庫拉庫溪谷而上，坡度緩、視野佳，近年成為熱門的健行步道。（羅亦晽攝）

瓦拉米步道是八通關越嶺道東段的一部分，全長約14公里，且步道沿拉庫拉庫溪谷而上，坡度緩、視野佳，近年成為熱門的健行步道。（羅亦晽攝）

受華南雲雨區東移影響，花蓮連日大雨，山區邊坡土石容易鬆動，進而造成坍方事故。花蓮縣消防局今下午3時許，獲報指出玉里鎮瓦拉米步道3.1K因邊坡坍方，將棧橋打落，準備下山的7名遊客受困其中，經救難人員趕赴救援後，已協助民眾脫困，且人員均安。

花蓮縣消防局玉里分今下午3時許，接獲南安小隊轉報轄內有一行登山客共7人，於瓦拉米步道約3.1K處，發現步道大面積坍方，無法下山，受困原地，糧食充足且無受傷情形，不過仍請求救援。

消防局獲報後，派遣保七總隊第六大隊南安小隊及南安管理站等4名先遣人員及5名搜救人員趕赴救援，並已請救難人員攜帶繩索，若坍方面積小，將透過架設繩索方式，協助受困者通過，若坍方面積太大，無法橫越，則會嘗試高繞將他們一一救出。

由於坍方邊坡是突然大面積崩落，而非石頭陸續掉落，且棧橋已被坍方的土石打落，7名受困的遊客無法通行，救難人員傍晚5時許到達現場後，先確認受困狀況，並陸續協助脫困，所幸每人均安全通過，未釀成傷亡。

玉管處南安管理站指出，坍方處已超過山風二號橋，尚未到達佳心駐在所，研判可能是因山區連續多日下雨近而造成坍方事故，近日也會趕緊派員修復坍方處。

瓦拉米步道是八通關越嶺道東段的一部分，全長約14公里，可分成前段「步道口─山風瀑布」、中段「山風瀑布─佳心」及後段「佳心─瓦拉米山屋」，全線步道沿拉庫拉庫溪谷而上，坡度緩、視野佳，近年成為熱門的健行步道。

消防局呼籲，高山環境及天氣變化多端，登山前應做好環境評估、天氣預報及路徑狀況，每個環節都不可遺漏，結伴同行並謹守團進團出原則，以確保登山安全。