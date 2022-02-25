花蓮警分局針對市區交通狀況，連假每天上午10時起陸續投入顯著警力，並針對東大門觀光夜市及火車站採取重點交通疏導。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

隨著疫情稍有趨緩，3天的228連續假期，花蓮地區訂房率已達8成，預估將帶來大量車潮，蘇花路廊（蘇花改＋蘇花公路）預估明日將出現南下最大車潮，凌晨5時起就會湧現首波車潮，壅塞情況要到下午2時後才會逐漸緩解，警方除實施交通疏導，警方還提醒，轄內蘇花改隧道區間測速26日正式啟用，請遵循速限，以免受罰。

連日陰雨，228連假將迎接好天氣，也提升民眾出遊意願，公路總局預計蘇花路廊26日將湧現1萬4000多輛南下車潮，首波車潮自凌晨5時起湧現，尖峰時段最高車流量每小時可達1050輛以上，北上車潮則於28日湧現。

花蓮最北端新城警分局，為掌握轄區交通動，將於台9線蘇花路廊、台8線中橫公路、台14甲線及七星潭風景區等重要景點，規劃多處定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，提高見警率，遇有堵塞將可立即排除。

新城分局長林育旺也提醒，蘇花改中仁隧道速限70公里、仁水隧道速限50公里，將於26日上午8時起恢復區間測速，超速、違規行駛避車道或禁止車種駛入隧道都會開罰，另違規行駛路肩、禁行車種進入都可依法開罰。

遊客進入市區又是一波教通疏導重點，花蓮警分局表示，連假每天上午10時起陸續投入警力，執行交通疏導勤務並取締違規併排停車，針對鬧區金三角商圈、東大門觀光夜市及火車站等轄內車多路段，將採取全線同步控燈方式，機動疏導車流，每一時段動用警力將超過30人。

花蓮縣警局也預告，228連假的連續3日，將在各重要路段編排勤務執行，以有效防制酒駕事故，確保民眾生命與財產安全，呼籲民眾醉不上道，喝酒可以找酒後代駕服務，呼籲不要存有僥倖心態。

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