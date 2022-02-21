去年防疫期間吳姓男子未配戴口罩闖台北市政府市政大樓，2名員警攔下勸說但他仍執意進入並襲警，台北地方法院認定只是單純肢體衝突判他無罪，台灣高等法院認為，他故意違法挑戰公權力及防疫措施，依妨害公務執行罪判拘役30天，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

擁有碩士學位的吳姓男子，明知台北市政府市政大樓已發布新聞稿在2020年8月6日起恢復實施洽公市民入府一律配戴口罩之加強防疫措施，未配戴者禁止入府，但他在同年月25日中午，未配戴口罩嘗試進入市政大樓北門，遭員警攔下勸說。

警方對吳勸說後，吳男只將衣領往上拉遮住口鼻，仍要強行進入，而由員警以身擋下，並與另一名員警阻擋吳，欲將之壓制在地，吳用推擠、掙脫、手肘擊打等肢體強暴行為，致員警2人翻滾、跌坐，員警經2分鐘左右始完成壓制，逮捕過程中員警受挫傷及擦傷。

台北地院認為吳男只是對員警限制其行動時，與對方發生扭動、掙脫之單純肢體衝突，並未有其他積極攻擊行為致妨害警員職務之執行，因員警對受傷部分未提告，妨害公務罪部分判決無罪，檢不服提上訴。

高院認為，吳只因自己對於戴口罩禁令之不耐及自認為疫情已受控制、無染疫之虞，便執意挑戰北市府已然公告並勸導超過兩週之規定，不服員警勸導堅持要強行進入市政大樓，對警方施以強暴力，已非僅是損及一般公務尊嚴，而企圖破壞防疫措施。

高院指出，吳男犯後從未認為自己有錯，遑論表達悔意，更不斷倒果為因，妄稱自己不會傳染別人，態度實屬不佳，但考量與受傷員警和解，取得其等之諒解，依犯妨害公務執行罪判處拘役30天，可易科罰金。

高院考量吳男一時衝動失慮而犯案，事出有因，尚非惡意敵視駐衛警執法，且社會各界莫不希望疫情早點結束，回歸正常生活，出外不用再戴口罩，法官希望吳經此偵、審教訓及罪刑之宣告，能善意體諒基層執行防疫措施的辛苦，切勿再犯，諭知緩刑2年。