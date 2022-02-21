警封街逮鬧事哥 男怒拿球棒「幫警察」活活打死人遭判17年（民眾提供）

桃園市1名黃姓男子2016年開車遇到1名楊姓男子在路中拿球棒大鬧、砸車，警方當下封鎖路段欲逮人，沒想到黃男疑似氣不過交通受阻，車內大喊「我去打他啦」，就下車拿鐵棒朝楊男不斷猛揮，現場所有人嚇壞，楊男被打後重傷送醫7天不治，黃男事後辯稱是在「幫警察」，仍被依殺人罪判17年徒刑，全案定讞。

當時鬥毆影片在臉書「爆料公社」瘋傳，影片中楊姓男子先在路中拿鐵棒大鬧砸車，警方因此將該路段封閉、欲逮人，而後方黃姓男子見狀後原本待車內，因不滿交通受阻，對副駕駛說「我去打他啦」，副嫁女則勸「不要這樣，你這樣會影響人家工作」，但黃男仍執意上前「幫忙警察」，並拿球棒不斷朝楊男揮打。

男子下車拿鐵棒朝楊男不斷猛揮，現場所有人嚇壞，楊男被打後重傷送醫7天不治，男子則辯稱是在「幫警察」，仍被依殺人罪判17年徒刑，全案定讞。（翻攝畫面）

影片中黃男不斷猛力敲打對方，見對方倒地，仍「殺紅了眼」一直猛力揮棒，遭警方拉住制止也不聽，多次朝對方頭部、上半身打，最後楊姓男子受重傷送醫，7天後不治身亡，黃男也被依殺人罪起訴；黃男在法庭上辯稱無殺人意圖，當下是「幫警察」，屬正當防衛。

法官考量黃男對刑罰意識薄弱，事後也未與被害人家屬達成和解，一、二審均依殺人罪判黃男17年徒刑，褫奪公權8年，最高法院已於2021年4月駁回上訴定讞。