高雄23歲呂姓女子在情人節前夕失戀，12日晚間借酒澆愁喝到爛醉，癱坐在家門前，在員警的安撫、勸說之下，呂女才收拾好情緒，堅強走回家。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄23歲呂姓女子在情人節前夕失戀，12日晚間借酒澆愁喝到爛醉，在搭乘計程車返家的路上，呂女情緒潰堤放聲大哭，下計程車後直接癱坐在地，無力起身返家，司機深怕呂女遭遇危險，便請警方到場協助，在員警的安撫、勸說之下，呂女才收拾好情緒，堅強走回家。

呂女遭心儀對象很甩，便在12日出外喝酒買醉，深夜11時呂女爛醉如泥，自行搭乘計程車返回鳳山住家，一路上呂女崩潰大哭，抵達目的地下車後，呂女癱坐在地，計程車司機擔心呂女安危，打電話向警方報案稱「載到一個酒醉女子，一直哭，擔心她下車後遇到壞人，又不知道該怎麼辦」希望尋求警方協助。

高市警鳳山分局五甲派出所員警獲報後到場察看，發現呂女躺臥在路旁，員警上前關心時，一度被呂女誤認為是「壞人」，員警表明身分後，呂女才放下戒心，向員警吐露心聲，稱自己在情人節前失戀，才會難過到外出喝酒，希望借酒澆愁。

員警除了耐心傾聽呂女抱怨，呂女在傾吐失戀心聲時，因為飲酒過量不斷嘔吐，為避免嘔吐物阻塞住呼吸道，員警持續為呂女拍背，並安撫她說「就算失戀也要漂漂亮亮的呀」、「沒事沒事，沒什麼大不了的，人生還是要過」，隨後請呂女整理儀容，把紊亂的長髮綁起，預防髮絲沾到嘔吐物。

經警方調查，呂女已達住處大樓門前，但當時夜已深，且該大樓無管理員，待呂女情緒緩和後，員警試圖在大樓前方呼喊，呼叫聲吸引到同棟大樓住戶注意，熱心鄰居立即通知呂女的家屬下樓將她接送返家，呂女家屬不斷向員警道謝並致歉，最終也順利將呂女帶返家休息。

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