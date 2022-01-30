公路總局表示，今（30）日是春節連假第2天，截至中午12點，台4線三民~南門路段壅塞，台65線接國3土城交流道車多；觀光風景區部分，東部台8線太魯閣及天祥風景區已湧入車潮，停車場停車率已達85％。公路總局呼籲民眾前往上述路段或風景區時，預先留意路況，並請密切注意省道上資訊可變標誌（CMS）路況及停車率資訊。

預估今日中午過後部分觀光風景區及銜接國道路段陸續有車流湧現，包含台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪~慈湖路段、台9線接國5頭城交流道等。公路總局將持續於警廣、幸福公路APP、沿線CMS播放相關路況及替代道路資訊，請用路人出門前先查詢以掌握省道最新路況資訊。

另公路總局也呼籲民眾多多搭乘公共運輸，客運業者也備妥充足運能，並視場站候車人潮機動加開班次外，亦即時監控重點客運場站疏運情形，以達各重點客運場「站站不留人」目標。