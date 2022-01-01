許素珍（右）說，黃碧桃不僅是防疫志工，也是社區長青志工，無私服務為社區得獎。（劉秀芬攝）

台南市政府日前表揚登革熱防疫績優團體，其中官田區官田里防疫志工隊第2度獲非監測區第1名，防疫志工隊中90歲的黃碧桃阿嬤說，志工們團結合作歡喜服務，為鄰里厝邊提供更好的協助，社區環境變好，大家住的也開心。

黃碧桃家在官田慈聖官前開中藥行，40多年前先生腦中風突然過世，她協助兒子開店10多年後，放手讓兒子經營，自己則開始投入社區志工的工作，30多年不間斷，而且每天4點就起床，騎腳踏車在庄內繞1個小時當運動健身。

黃碧桃不僅加入環保志工、關懷志工，還到附近寺院誦經、打掃、煮齋飯，非常忙碌。官田社區發展協會理事許素珍說，黃阿嬤已經90歲了，走路速度不輸年輕人，環保志工每月掃地一次，一趟也要1個多小時，黃阿嬤行動不落人後；到社區關懷獨居老人，還鼓勵年紀比她小的阿公阿嬤心情要放開。

黃碧桃說，她喜歡到社區當志工，與大家一起聊天、一起上課、一起去社區打掃、巡守，動動腦心情好，多走動人就健康。除了當各種志工，黃碧桃每周還幫據點共餐煮飯3天，有團體參訪時也會幫忙煮風味餐，菱角飯、菱角粿、菱角粽都難不倒她。

許素珍說，社區志工都非常熱心，例如黃碧桃身兼多職，當環保志工掃街時，看到路旁有益滋生病蚊的積水容器，都會主動處理；防疫志工隊巡守社區時，再加強清除孳生源，讓社區更整潔乾淨，社區有這群無私奉獻志工，是居民的福氣。