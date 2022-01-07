桃園市6日深夜新增4個本土確診個案，中壢區某國小6日晚上11點多也緊急宣布預防性停課，桃園市長鄭文燦宣布，為加強社區防線，於忠貞市場附近的貿易里活動中心新增1處社區採檢站，呼籲有足跡重疊、出現症狀者趕緊採檢。

市府表示，1名確診的歌友會女會員曾在周末接觸孫子，並沒有同住，但學校採取預防性停課1天，若孫子採檢結果為陰性，明（8日）即能復課。先前觀音某國小因有學生為確診者接觸者，6日預防性停課，由於採檢結果為陰性，今天起已經復課。

桃園市長鄭文燦宣布，為加強社區防線，於忠貞市場新增1處社區採檢站。（陳夢茹攝）

鄭文燦表示，從現在起至15日為入境高峰期，疫情不斷升溫，每天都是壓力測試，沒有1天能鬆懈，入境案例不斷增加的狀況下，這場仗才剛開始。為確保社區安全，原已有6個社區採檢站，包括龍岡大操場天幕、黎明公園、北區客家會館、桃園中路站、中壢中正公園站、金嗓歌友會站，7日再新增1處貿易里活動中心站，讓攤商能就近採檢。

市府補充，4至6日社區接種站共採檢2273人、金嗓歌友會採檢576人，總計有2849人，採檢結果2845人陰性、4人陽性；針對金嗓歌友會剩餘的會員與家屬，已協調盡量趕在中午前進行採檢，鄭文燦也指出「要通知歌友會會員的家屬採檢！」。