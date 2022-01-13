桃園中壢聯邦銀行健行分行13行員加1家屬確診，市府昨晚也立即要求其子女就讀的7所學校13日預防性停課，為避免假消息亂竄，教育局也在官網公布7校名單，包括新生醫專、平鎮何嘉仁幼兒園、芭里國小、福克斯美語學校 (大園青埔校)、平興國中、平興國中非營利幼兒園、仁和國小及附幼共7校。

桃園市長鄭文燦說，聯邦銀行已是一個群聚感染，同住家人仍在讀書的子女一共涉及7個學校，包括專科、3個國小、1個私立幼兒園以及補習班，都預防性停課1天，如果採檢結果出來同住的家人是陰性才會宣布復課。

桃園市教育局也在官網的新冠肺炎防疫專區公布停課7校名單，包括新生醫專、平鎮何嘉仁幼兒園、芭里國小、福克斯美語學校 (大園青埔校)、平興國中、平興國中非營利幼兒園、仁和國小及附幼共6校，全都在13日預防性停課1天。

另外因有學生確診的3校則停課14天，包括華勛國小及附幼停課至1月23日、普仁國小及附幼 停課至1月23日、興仁國小及附幼停課至1月21日，疫調人員指出，停課起算時間以確診者入校的最後時間加14天，因興仁是指標個案2歲童的姐姐確診，7日最後一天到校後即被匡列隔離，因此時間點較早，教育局指出，因已宣布國小15日起放寒假，3校師生都將一路放到寒假，僅行政人員仍要在停課結束後到校處理庶務。