北部疫情升溫，有家長昨天深夜在臉書「我是楠梓人」PO文指出，楠梓國小6年級原本今天要畢業旅行，但昨晚7點才宣布取消，「孩子整個大哭，現在要怎麼安慰？」，不滿學校應變令人失望。校方解釋，昨臨時接獲教育局通知，建議盡量勿到出現本土病例的縣市，強調不是不辦，而是下學期擇日再辦，這幾天也會先帶孩子到科工館等高市轄內景點校外教學。

該名家長PO出LINE對話紀錄，校方提到，「親愛的家長您好：剛剛收到消息，很抱歉通知大家，學校臨時決定，我們的畢旅要暫緩實施了，明天請孩子依照正常上學的時間到校」，這個決定老師也是7點多才被告知，6年級導師強烈跟學校爭取過，但很遺憾，還是無法改變。

高雄市政府教育局體健科長陳綉藝指出，教育局強烈建議不要前往中央公布已發生本土疫情縣市。（柯宗緯翻攝）

該名家長PO出孩子整理好的行李並說，學校讓孩子很失望，在11月底、12月運動會別的學校舉行，但楠梓國小就不開放，畢業旅行搞到最後一刻取消，加昌國小都出發了。

楠梓國小校長趙梓晴指出，原訂1／18至1／20要到新竹、苗栗與台中一帶畢業旅行，但17日下午4點多，才接到高市教育局公文，建議學校盡量勿到出現本土病例的縣市，若一定要去，必須在行前1周提計畫到教育局核備，經召開校內行政會議後，昨晚7點多做出畢旅喊卡的決定，並緊急通知家長。

趙梓晴強調，這次畢旅加總近300名師生，不能讓大家冒這個險，她能感同身受學生失望的心情，但因以防疫為最優先考量，今早在學校會議上，6年級導師決議等到下學期視疫情減緩，再擇期辦理畢旅。

趙梓晴表示，原本安排畢旅的這3天，學生照常上課，老師也做好很棒的配套，並努力安撫孩子，提出教學計畫，安排到大樹舊鐵橋、科工館等地點校外教學，轉換孩子心情。至於家長提到的加昌國小已出發畢旅一事，是在教育局發公文之前的本周一就出發，請家長多多諒解。

高雄市政府教育局體健科長陳綉藝指出，最近疫情嚴峻，而且Omicron傳染力高、潛伏期短，為減少校園感染風險，考量國小學童未接種疫苗，及部分國高中生還未接種第二劑滿14天，有關高市校外教學以本市區域為原則。

陳綉藝表示，教育局強烈建議不要前往中央公布已發生本土疫情縣市，若學校辦理校外教學包含住宿、活動地點，已經徵詢家長意見，評估校園風險後，仍規畫到今年已經發生本土疫情縣市辦理，應在活動日的前1周提防疫計畫報教育局核准，未經過本局核准前，請延辦或取消。