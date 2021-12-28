台股封關倒數計時，一開盤即以18099.71點再刷新紀錄，隨後續由科技股領攻，再寫盤中、收盤新高紀錄。台北國際半導體展今日登場，台積電(2330)領漲、半導體族群勁揚，聯發科(2454)等電子也點跟著點火，加上金融、航運、權值大軍等攜手一齊喊衝，終場加權股價指數收在18196.81點，續漲147.87點，總成交值較昨日放大至2592.88億元；櫃買市場收235.22點，上漲1.37點，總成交值增至769.39億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日持續上漲，但量能不到3000億元，呈現量價背離創新高的格局，短期來看，國際股市樂觀、台灣經濟數據基本面佳，只要不要帶量跌破5日均量，台股量能無法放大也能持續上漲。OTC近期漲幅相對較大盤小，輪動十分快速，可以看出本土資金作帳、結帳同步進行，所以會有比較大的波動，只要具有題材性、明年展望又佳，後市仍有可為。

盤面上，台積電收在615元，上漲1.49%，因其中科擴廠計畫，相關供應鏈多頭士氣旺盛，中砂(1560)收在漲停價107元，創近14年半新高、辛耘(3583)收在89.3元，上漲4.25、勝一(1773)收在162.5元，上漲6.91%；聯發科(2454)收在1175元，上漲2.6%；金融股走強，新光金(2888)收在10.9元，上漲2.35%、國泰金(2882)收在62.3元，上漲1.63%。

由籌碼面觀察，外資在現貨市場買超逾百億元，在期貨市場則減碼空單1000多口，整體淨空單口收約2.3萬口。由技術面觀察，台積電明年1月13日開法說會，重量級法說會登場，將牽動台股表現。

台灣景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21月創下新高，明年第1季企業營運利多可期，在經濟基本面展望樂觀，搭配政府釋出新的委外代操額度，台股可望延續多頭格局，但仍需留意短線的追高風險。