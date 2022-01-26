台灣職業新星好手俞俊安，即將在今晚展開的PGA農保公開賽出賽，台灣名將潘政琮在個人臉書上表示，很開心有另一位台灣選手能與他攜手作戰。

現年23歲的俞俊安這次在贊助商的指定下取得參賽資格，去年在亞利桑那州立大學畢業後轉入職業，並且在光輝國際巡迴賽拿下兩場賽事前5名的好成績，更在去年秋季參加了3場美巡賽，其中在兒童醫院公開賽並列27，Fortinet 錦標賽和 RSM 精英賽中無緣晉級。

俞俊安今年還是以光輝國際巡迴賽為主，並且爭取50張美巡賽門票，他在接受PGA官網訪問時表示，「我最近狀況很好，對於這場比賽也非常有信心，今年目標是在單場比賽取得前十成績，還有拿下美巡賽入場券。」

俞俊安是中華隊在2014年仁川亞運會男子團體賽金牌成員之一。「轉入職業後我花了更多時間在比賽以及來往其他球場，我現在的生活出現了恨大變化，並且享受生活，揮趕是我的強項，但推桿必須還要加強。」

潘政琮與俞俊安是仁川亞運隊友，如今潘政琮已在PGA站穩腳步，而且還取得不錯成績。俞俊安說，「很高興看到他能在東京奧運拿到銅牌，這是台灣高球界在奧運的第一面獎牌。我轉入職業後他給了我許多建議，他也很願意幫助我，希望我們兩人在這場比賽有好表現。」