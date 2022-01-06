TLPGA 女子台巡賽「2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」將於7日至9日在東方高爾夫俱樂部舉行，為新的一年賽季揭開序幕。這是台灣日立江森自控股份有限公司和株式會社日立製作所連續第14年冠名贊助舉辦這場比賽，今年賽事總獎金1000萬元，冠軍獎金250萬元，共有96名職業及業餘好手競逐今年的冠軍榮耀。

株式會社日立製作所台灣代表陳世鴻，今天在賽前記者會時表示，連續兩年受疫情影響，很慶幸台灣在大家的努力之下還是可以維持比賽的環境，讓日立慈善盃能夠依照既訂日期順利舉辦。他也歡迎所有參賽選手投入這場比賽，包括在美國和日本打拚的女將們，以及去年在國內賽事大放異彩的選手，尤其是錢珮芸從美國趕回來衛冕，陳世鴻強調，今年比賽共有96 位頂尖選手，「卡司堅強，精彩可期。」他也強調，因為防疫規定，今年不賣門票，日立慈善盃依舊歡迎球迷依照防疫相關管制規定，到場為選手加油。

台灣日立江森自控社長菊地正幸則表示，日立慈善盃的存在是很特別，這是每年最早開打的女子職業賽事，也讓台灣選手在自己的家鄉就能站上世界級的舞台。對台灣的慈善團體而言，這場比賽是讓各地方的朋友都能借這次比賽的機會一起來響應慈善公益。對日立冷氣而言，這代表了實現「珍愛地球，深耕台灣」的企業願景。在這場充滿競爭氣氛的比賽中，我們加入一些幸福的溫度，參賽的每個人都成為慈善公益重要的推手，一起實踐「愛台灣」的精神。

菊地正幸社長也特別為去年冠軍選手錢珮芸，套上象徵比賽冠軍的藍色外套，這是賽史上的第一件。受新冠肺炎疫情影響，今年的日立慈善盃依舊只有國內選手參賽。去年以7桿之差贏得冠軍的錢珮芸，自美國返台完成隔離檢疫之後，本週將踏上衛冕之旅。去年十二月她在美國LPGA資格測試最後並列第四名，取得明年賽季全卡資格，算是赴美五年來收獲豐碩的結果。她表示，去年最大的進步就是信心提升，同時在比賽中也磨練出與桿弟溝通的正確方式，這讓她在資格測試時打出滿意的結果。

回顧過去這五年在美國比賽，錢珮芸說:「跟原本自己想的不太一樣，美國真的太大了，一開始過去當然都覺得很新鮮，每週到不同的地方打不同的場地，但是打到後來會覺得自己一個人有點孤單，我覺得我太晚到美國了，應該青少年時期就過去學習完全不同的觀念。」錢珮芸也強調，今年在美國參賽的選手變多了，希望體育署可以考慮派國家隊的防護員到美國，長期跟著巡迴賽協助台灣女將們。

對於2022年的目標，錢珮芸直率地說:「當然希望趕快贏得一座LPGA冠軍盃，雖然這很不容易。」至於日立慈善盃，她的目標是完成衛冕，不過她坦言，隔離完之後手感還沒有完全找回來，但是她會盡一切努力打出好成績。

去年這場比賽仍以業餘球員身分參賽，並獲得第二名的侯羽桑，同樣通過LPGA資格測試取得全卡，並於12月13日和妹妹羽薔同時宣布轉入職業，日立慈善盃將是侯家姐妹以職業選手身分出賽的第一戰。侯羽桑表示，取得LPGA全卡資格，達成高球生涯重要的里程碑之一，新人年首要目標當然是保住全卡資格，所以打完日立慈善盃，1月18日就要飛回美國，先參加LPGA新人講習，球季開始之後有比賽就報名，排順序看能不能取得參賽名額，另外就是報名週一資格賽。至於本週目標，羽桑笑說:「就是比去年名次更進一步。」至於在亞歷桑那大學的學業，侯羽桑還在努力，回台隔離期間也持續上網課，預計五月份可以順利畢業。

一路跟姐姐一起努力的侯羽薔，決定休學暫時停下大學課業，專心打職業比賽，新球季同樣也是先報名參賽排隊，參加週一資格賽，試著打進比賽，努力在前半年推升自己的排名，在球季結束時可以保住100名之內。對於本週職業生涯第一戰，羽薔表示目標是享受這場賽事，不要在心態上給自己太大壓力，她說:「很高興轉職業後第一場能在熟悉的東方球場投入熟悉的日立慈善盃。」

旅美好手徐薇淩和李旻去年在美國LPGA成績都有突破，季後返回台灣也分別在女子台巡賽各拿一勝，本週兩人繼續投入這場TLPGA旗艦賽事。徐薇淩賽前很明確地表示，本週目標就是贏冠軍！2017年贏得這場比賽冠軍的李旻也展現強大自信，同樣目標鎖定日立慈善盃的冠軍。