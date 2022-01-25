2021年在美網一戰成名、風光無限的「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）沒想到挫敗會來得這麼快，她當選英媒BBC體育年度大獎「最佳運動人格獎」，獲得英女王在新年頒發MBE員佐勳章，結果在澳網女單第2輪就遭淘汰。

老球王貝克（Boris Becker）在英媒《每日郵報》專欄評論：「我仍是拉杜卡努的支持者，我仍相信她最終能拿下數座大滿貫冠軍，成為一個超級巨星。我稍微擔心的是她必須強化身體素質，她得更頻繁地參加比賽。她需要建立更多經驗，為此參加更多的比賽是不二法門。」

拉杜卡努現年19歲，職業生涯76勝26敗，她是首位從會外賽殺進大滿貫摘冠的單打選手，也是最少場大滿貫賽（第2次參賽）就摘冠的選手。這些歷史性的紀錄也說明拉杜卡努極度缺乏大賽經驗，貝克認為從長期來看，只要拉杜卡努不避戰、不挑比賽，然後在最高強度的大賽多打幾場就可以了。

貝克以男網天王納達爾（Rafael Nadal）為例，「納達爾就是一個很好的例子，他在澳網之前打了很多小比賽，向這位頂尖選手看齊吧。」拉杜卡努在去年美網決賽擊敗加拿大小將費南德茲（Leylah Fernandez），結果費南德茲今年澳網首輪就吞敗，兩位美網「灰姑娘」都提前出局。