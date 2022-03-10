中央銀行總裁楊金龍在立法院財委會表示，從2020年12月以來四度調整選擇性信用管制措施，實施以來銀行授信風險控制良好，下周四（17日）理事會將進行討論，其中包括特定區域加強第二戶管制，或房貸年期的限制，都是可能的選項，「未來還有精進的空間」。

針對立委質詢，民眾最關切的就是房價上漲，央行下周四理事會，房市管制會不會再出手。楊金龍指出，近年來國內房價上漲，主要是因為強勁的民間投資、預期心理、投機炒作及成本推升等因素帶動。央行因應近年房市升溫，為落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用，2020年12月以來已四度調整選擇性信用管制措施，以促進金融穩定及強化銀行不動產風險控管，避免信用資源過度流向不動產市場。

央行選擇性信用管制措施實施以來，銀行不動產授信風險控制良好。楊金龍說明，觀察受限貸款平均貸款成數，均較規範前下降，且受限貸款平均利率，也均較央行規範前上升。全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，逾放比率顯現下降，銀行不動產授信品質仍屬良好。

且為強化選擇性信用管制措施成效，楊金龍說，央行採行必要的配措施，包括定期統計金融機構辦理不動產貸款情形、派員實地金檢、強化與金融機構溝通等，其中去年共辦理55次專案金檢，全力促進金融穩定。未來針對特定地區第二戶管制，或房貸年期的限制降低等，都會進行討論、有可能是選項。

楊金龍認為，近期房價上漲是全國性，這次央行不動產貸款選擇性信用管制措施，實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，未來將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施的執行成效，適時檢討調整相關措施內容，「未來還有精進的空間」。