2018年世界麵包大賽團體組銀牌得獎者成員謝忠祐(左)，返回母校僑泰中學指導學弟妹。(林欣儀攝)

2018年世界麵包大賽團體組銀牌得獎者成員謝忠祐(左)，返回母校僑泰中學指導學弟妹。(林欣儀攝)

中華代表隊在世界麵包大賽奪冠，使得台灣烘焙技術再度躍上國際視野。2018年以「梅引茶香」作品在世界麵包大賽奪下團體組銀牌的得獎者之一謝忠祐，為了回饋母校僑泰中學，特別研發專屬學校的軟式法國麵包「僑包」，他今天還特別返回母校指導學弟妹，盼盡一己之力，讓產學能真正接軌。

謝忠祐目前在吳寶春麥方店擔任行政總主廚，面對學弟妹，仍細心指導揉捏麵團的各項技巧，他說，20年前半工半讀在僑泰求學，得到師長的啟蒙，也因而踏入烘焙業，現在則懷著感恩的心，希望為學校做些事情，特別研發以在地食材為主的「僑包」軟式法國麵包。

提到「僑包」的口感，謝忠祐說，柑橘為台中重要農特產，他特別利用苗栗出產的桂花蜜浸泡台中柑橘，讓酸酸甜甜的柑橘與桂花香味融合，再加入加州核桃、奶油乳酪製作，多層次的口感將專屬於僑泰中學，也希望透過這樣的產品開發，傳達給學弟妹創新與技術觀念。

謝忠祐強調，技職教育是產業界人才的重要來源，但身在產業界，他深深感受到產、學間仍有斷層，希望透過自己的產品研發與教學，達到傳承的目的，也為喜愛烘焙的學弟妹點亮一盞燈，未來更希望培養更多烘焙界生力軍。

僑泰中學學務主任、謝忠祐高中時的班導師葉筱楓說，看到當年的學生能學有所成，更願意回饋母校、分享他的成功與經驗，身為老師的她相當感動，相信他是學弟妹很好的模範，且其傳承的不只是技術，更是永無止盡的學習的心。

僑泰中學校長温順德指出，謝忠祐回到母校傳承與回饋，身體力行教導學弟妹創新、學習的重要；目前全國高中都沒有學校專屬的麵包，相信「僑包」將成為僑泰的標章，未來也是餐飲科學生必修領域，學生們更可以以謝忠祐的配方為基礎，繼續研發多種新配方與口味。