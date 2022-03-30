合庫金控宣布在30日正式簽署赤道原則，同時也是國內16家金控裡，第一家以金控名義簽署加入金融機構，並成為全球第131名赤道原則協會會員。

目前合庫金是公股體系第三家簽署赤道原則的金融機構，相較於前二家公股機構包括一銀、兆豐銀是以銀行的名義簽署，合庫金指出，有別於國內金融同業僅以銀行名義簽署，為深化永續金融作為與力道，合庫金控以金控層級加入赤道原則協會，是較為不同的作法，如此，不僅將「赤道原則」在銀行執行，適用範圍亦擴及旗下各子公司，導入其授信評估流程，透過審慎評估融資專案執行對環境與社會的影響，降低潛在授信風險，落實環境保護及社會關懷。

合庫金也指出，在雷仲達董事長領導下，先前已持續關注永續發展議題，主動遵循責任銀行、責任投資等國際倡議，並完成簽署支持氣候相關財務揭露（TCFD）辨識氣候變遷所帶來之風險與機會，積極響應巴黎氣候協定及配合政府自主減碳承諾之淨零排放政策目標，推出ESG永續發展連結貸款、發行綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券以及推出多檔ESG基金等，30日則更進一步由金控出面，完成全體子公司都要一體執行的赤道原則。

尤其為充分發揮資金提供者於落實赤道原則應扮演的功能角色，合庫金強調，於簽署赤道原則前，便已參採「赤道原則」精神，將授信客戶是否善盡環境保護及社會責任等因素，直接納入融資審查規範中，針對大型專案融資案件訂有專責作業規範，並成立跨部門的「專案融資工作小組」，以強化風險管理落實赤道原則精神，未來合庫金仍將積極結合金融核心職能，引導企業夥伴共同推動ESG議題，合作建構讓產業、環境、社會三贏的「永續金融生態系」。