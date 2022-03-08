搶3月14日白色情人節商機，台北晶華酒店攜手法國珠寶品牌「-Chaumet」與法國皇室香氛品牌「Cire Trudon」愛侶打造法式愛戀假期。即日起至3月31日推出的「法式香氛情人月」住房優惠專案，將邀請愛侶入住19坪精緻套房，備妥全台獨家的「Chaumet x Cire Trudon」限量聯名香氛蠟燭、搭配精巧花藝布置、以及19樓行政樓層大班廊禮遇，每房每晚9,999元起即可入住，限量販售30組。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折優惠。專案皆適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

台北晶華酒店針對白色情人節打造的「法式香氛情人月」住房優惠專案，主打入住19坪精緻套房，更攜手Chaumet與Cire Trudon兩個法國皇室御用品牌，贈送聯名香氛蠟燭，獨具特色的香氛蠟燭選用花卉圖案和象徵性的結構造型，講述Chaumet創立之初、約瑟芬皇后和拿破崙的曠世愛情。蠟燭洋溢著法式設計的優雅氣息、散發出馬達加斯加野薑花的芬芳，並在黑加侖、柑橘和玫瑰的香味基底之上，突顯含羞草的細緻香氣與茉莉花的濃郁香味。

晶華表示，此次住宿也特別安排高樓層景觀房，房客更可於住宿期間前往行政樓層大班廊享用下午茶、Happy Hour與早餐，與情人共享美好食光，翌日再享延遲退房禮遇至下午一點。今年白色情人節，就以高雅法式浪漫氛圍、為您與愛人堆疊濃情蜜意，於晶華繾綣共度浪漫假期。

法國殿堂級珠寶品牌-Chaumet自1780年創建於凡登廣場核心地段，以精湛技藝打造非凡珠寶，更見證獨具優雅的巴黎格調、陪伴人生中每個值得紀念的精采時刻。Chaumet位於麗晶精品地下一樓的概念店，不僅貫徹品牌的高雅風格，同時展示蘊含豐富歷史而創造的三個主要系列：以品牌首位繆斯女神約瑟芬皇后(Empress Joséphine) 作為靈感的Joséphine系列；歡慶人生每個珍貴時刻的Liens系列；向美麗而奇妙的大自然致敬的Jardins系列。此外更展示多件頂級珠寶作品供貴客於專屬的VIP沙龍內獨家鑑賞。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；全館落實消費實聯制、外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。