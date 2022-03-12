西方世界要求巴基斯坦譴責俄羅斯攻打烏克蘭，巴基斯坦總理反嗆「你們把我們看成甚麼了？我們是你們的奴隸嗎？你們說什麼我們就做什麼？｣

此話一出立即引發「老對頭」印度的不滿，認為巴基斯坦在瞧不起他們，於是印度網友瘋狂發文支持俄羅斯，他們不甘落巴基斯坦之後，支持普丁、俄羅斯的聲量暴漲，網路世界大戰已然開打。

足見世界並不完全屬於美國，西方組成了國際傭兵部隊；支持俄羅斯的非洲、伊斯蘭自願軍也不少，世界不是只有一種聲音。一個睿智的領導者，絕不會讓自己的百姓陷水深火熱之中，菲律賓總統杜特蒂說得好，為什麼你們美國不出兵，叫我們去當炮灰？

澤倫斯基被譽為戰神，不懂！這種會撩起戰爭又不懂收拾殘局的魯夫如何稱得上｢戰神｣二字？善兵伐謀，戰爭是最後不得已的手段，折衝樽俎之間能化解就化解、能避戰就避戰。新加坡、菲律賓能在夾縫中求生存，台灣卻一廂情願押注一方，讓百姓生活在60年來最為步步驚心的時刻，這是為政者該有的態度嗎？

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