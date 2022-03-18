美國共和黨參議員周四提出一項禁止美國進口俄羅斯鈾礦的法案，作為對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁之一。

此時拜登政府正在考慮對俄羅斯核電公司Rosatom祭出制裁，該公司是全球發電廠主要的燃料和技術供應商。

日前美國政府宣布禁止進口俄羅斯能源，如石油和液化天然氣，但並未納入俄國生產的鈾。

提出該法案的參議員John Barrasso表示，雖然禁止進口俄羅斯石油、天然氣和煤炭是重要的一步，但不會是最後一步。

巴拉索是懷俄明州的代表，而該州是美國最重要的鈾礦產區，將受益於美國鈾礦開採活動的復甦。

他並表示，禁止俄羅斯鈾礦進口將進一步切斷該國軍武的資金來源，也有助於重振美國的鈾礦生產，並強化美國的國家安全。

美國擁有90多座核反應爐，數量在全球排名第一，且高度仰賴進口鈾礦。根據美國能源情報署（EIA）的數據，俄羅斯的鈾占美國2020年採購量的16%，加拿大和哈薩克則各佔22%。

俄羅斯也是名為「高純度低含量鈾」（HALEU）的主要供應國，這種燃料的濃縮度高達20%，可用於2020年代晚期或2030年代開發的先進核電廠。如果真的頒布這項禁令，美國就必須迅速提高其國內的「高純度低含量鈾」供應量能。

獲拜登總統提名出任核能助理部長、現為美國能源部高階官員Kathryn Huff周四在參院的提名聽證會上表示，讓美國擺脫不穩定、不可靠的關鍵燃料來源至關重要，包括鈾。