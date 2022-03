當世界習以為常享受著民主的自由,像呼吸一樣簡單又理所當然,烏克蘭人提醒了我們,民主其實得來不易。

在美國麻州康科德鎮,聳立著一座民兵雕像,他手拿步槍,直挺挺地站在花崗岩基座上,他神色警覺,雙眼緊盯著前方即將展開的戰鬥。這座雕像,用以紀念美國獨立戰爭的第一場戰役,並在此時打響了「響徹世界的槍聲」,象徵美國民主的誕生。

現在,烏克蘭人也正用鮮血,建立屬於烏國的民主紀念碑。

《CNN》報導,俄羅斯入侵烏克蘭已經過了1周,但烏國人民頑強不屈的表現震驚世人。總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)拒絕撤離的提議,告訴西方:「戰鬥就在這裡;我需要彈藥,而不是搭便車」;蛇島守兵死前不願投降,反而回嗆俄國軍艦;百姓則拿著自製汽油彈與步槍,勇敢衝向前線......

「每一天都有更多故事,烏克蘭人不僅將在黑暗的日子裡講述他們,在未來的好幾十年,並會一代一代的傳承下去。」以色列歷史學家哈拉瑞(Yuval Noah Harari)說,「國家奠基於此。長期看來,這些故事比坦克還更重要。」

正因如此,烏克蘭戰爭不僅僅是場地緣政治鬥爭,它更讓我們重新憶起民主之珍貴,烏克蘭人給世界上了兩堂「被遺忘的民主課」。

第一課:民主最兇猛的捍衛者,是那些被剝奪民主的人

「對從未享有過自由的人來說,自由嘗起來更甜美。」(Freedom tastes sweeter for those who have never had it.)《CNN》這麼形容。

論苦難與獨裁,烏克蘭人民再熟悉不過了。它與霸權國家俄羅斯相接壤,1930年代,蘇聯獨裁者史達林(Joseph Stalin)帶來「烏克蘭大飢荒」,等於屠殺近400萬人。二戰期間,希特勒入侵烏克蘭,又造成約700萬人死亡,黑暗的歷史陰影仍縈繞著烏國。

但獨立建國後約30年的今天,俄羅斯的獨裁魔爪卻不曾離去。不只在烏國成立親俄魁儡政權,烏東戰事一打就是好幾年,因此人民深知被獨裁者強加意願的感受為何,也解釋了為什麼烏克蘭人,甘願拚盡一切捍衛民主。

美國歷史上,民主最狂熱的擁護者,往往來自被剝奪自由與平等的群體。例如,第一位為獨立戰爭犧牲的烈士,是非裔奴隸阿塔克斯(Crispus Attucks);每5位獲頒美國最高軍事榮耀——榮譽勳章(Medal of Honor)的人,就有1位是移民。他們有許多人,就是為了尋求自由,因此逃離受內戰、獨裁、暴力蹂躪的祖國。

前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)說,真正吸引人們的,不是強大的經濟或軍事實力,而是「民主的理念」,但「普欽統治下的俄羅斯,沒有自由的吸引力,只有壓迫的力量,這殘暴的一幕正在烏克蘭上演。」

第二課:百姓才是民主的真英雄

美國前總統甘迺迪說過:「不要問你的國家能為你做什麼,要問你能為你的國家做什麼。」

烏克蘭體現了這樣的精神。澤倫斯基在接受《CNN》採訪時,被問到從喜劇演員搖身變為戰時英雄的感想為何,但他沒有被世界給予的掌聲沖昏頭,反而說:「我不是偶像,烏克蘭才是。」

讓民主得以延續的人,不是充滿魅力的領袖,而是每位小老百姓,這是貫穿民主歷史的不變真理。美國歷史學家津恩(Howard Zinn)說,「不要仰賴救世主、開國元勳、或各個總統;不要總是指望領導人去做應該做的事,因為政府為改變所做的,都是由一般人民所推動。」

烏克蘭人用肉體擋住俄軍坦克,有人拋下歐洲的高薪工作與安全生活,回到祖國奮戰。像是2屆奧運金牌、世界拳王洛馬琴科(Vasiliy Lomachenko),或是網球明星斯塔科夫斯基(Sergiy Stakhovsky),願意把妻子和3個年幼孩子留在匈牙利,一人回家鄉執干戈、保衛社稷。

平凡人的力量,也是澤倫斯基不斷向不管是烏克蘭人、還是俄羅斯人所訴求的。他說只有一個群體能阻止戰爭:「普通人,普通人,普通人。」然而,由於政治僵局,許多人現今不再相信普通人也有能力為世界帶來任何改變。

自由的理想,永遠值得我們搏命奮鬥

《大西洋》雜誌記者麥克塔格(Tom Mctague)批評,當烏克蘭以生命為代價,只為爭取加入民主世界與獨立時,西方卻充斥精疲力盡、悲觀厭世的頹靡,似乎已喪失了追求良善的動力與為自由奮鬥的勇氣。領導人小心盤算著利益,人民癡迷於影集中的犬儒角色,民主淪為短視近利與過度保守,恐使普欽成了既得利益者。

或許,這正是澤倫斯基大受歡迎的原因,因為西方國家已經沒有這樣的領導者:「對理想抱持著毫不尷尬、且大膽的信念」。正義、尊嚴、英勇......烏克蘭展現的美德,早被我們拋到一旁,諷刺的是,如今非得用烏國人民的犧牲,才能再次提醒世界,自由的理想,永遠值得我們搏命奮鬥。

「烏克蘭人現在知道,我們也曾經知道。他們的故事與眾人相呼應,我們不應忘記。」《CNN》評論。