外交部長吳釗燮接受「澳洲天空新聞台」（Sky News Australia）政論節目「Credlin」視訊專訪指出，中國及俄羅斯這些極權國家正在世界各地展開行動，共同向外擴張其影響力，民主國家必須正視並阻止極權主義的擴張。

吳釗燮首先闡述台灣的安定繁榮對印太區域的重要性。台灣與澳洲為理念相近國家，共享民主自由、維護人權等普世價值。而中國試圖改變國際秩序，將極權主義思想強加在台灣，甚至其他亞太區域。如果台灣陷落，全世界都將受到影響，因此台灣會全力維護主權及民主自由的生活方式。

在地緣政治層面，吳釗燮指出，中國及俄羅斯這些極權國家正在世界各地展開行動，共同向外擴張其影響力，俄烏戰爭就是實例。為避免類此事件在印太區域發生，民主國家必須正視並阻止極權主義的擴張。

吳釗燮表示，中國從未放棄武力統一台灣，台灣必須隨時備戰。中國除部署飛彈瞄準台灣外，也頻繁派遣軍機及軍艦繞台，2021年共機擾台近1000架次。台灣積極提升國防實力，也與美國等理念相近國家進行戰略安全對話。捍衛台灣領土主權是我們的責任，台灣保護民主的生活方式對全球有指標性意義，我們有堅定意志與決心保衛自己的家園。

在經濟層面，吳釗燮說，台灣在全球半導體產業供應鏈扮演重要角色，任何對台灣的攻擊將傷害全球經濟。因此，必須以民主方式解決兩岸或者任何國家間的問題。

吳釗燮也提及，美歐與其他民主國家均無法接受俄羅斯入侵烏克蘭的行為，因此一方面制裁俄羅斯，另一方面對烏克蘭表示支持，台灣現在也正積極協助逃至鄰國的烏克蘭難民。

吳釗燮強調，由最近美中會談來看，美國堅決反對中國脅迫台灣。台灣一向享有美國跨黨派的支持，在美國與其他國家的高層對話中，台海安全始終為各國關切的議題。歐盟及法德等歐洲國家也開始形成印太戰略，與台灣加強合作，相信民主國家將會繼續支持並臂助台灣。