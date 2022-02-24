金門版振興券使用期限即將於4／30到期，縣府提醒鄉親趕快花完，以免逾期作廢。 （縣府提供）

金門縣府因應新冠疫情，去年10月加碼發放215萬張，價值逾新台幣4.3億元，限金門地區流通使用的振興券，至今尚有近3900萬元票券尚未核銷。縣府表示，使用期限即將於4／30到期，提醒鄉親趕快花完，以免逾期作廢。

金門縣府因應疫情造成地區經濟衝擊，在去年10月疫情趨緩後發放流通金門的3000元振興券及旅遊振興券，用以振興地方經濟，總計流通票券約215萬張，價值超過新台幣4.3億元。票券使用期限到今年4月30日，商家核銷期限則到5月30日。

縣府表示，原本預期今年農曆春節年假會帶來一波振興券消費高峰，但受疫情及天候不佳等因素影響，實際僅核銷約1500萬元，與非年節期間差異不大。縣府提醒金門在地鄉親盡早使用振興券，旅台鄉親也可利用228連假及清明節返鄉消費振興經濟，以免票券逾期作廢。

縣府建設處說明，〈振興券雲端核銷系統〉統計顯示，截至今年2月21日地區商家已核銷3億9849萬9600元整，尚有近3900萬元振興券尚未核銷。至今尚未核銷票券以面額100元金門振興券最多（約12.7萬張）、面額500元金門振興券次之（約4.7萬張）。

縣府指出，全縣收券商家近千家，除全聯、燦坤已核銷滿額，家樂福每週四尚可使用金門振興券消費，另金酒門市、地方土特產店、觀光旅宿業及地區餐飲等合法登記經營商家皆具收券核銷資格，並有超過百家商家推出搭券優惠方案，歡迎鄉親上門消費，放大票券使用效益。更多訊息可上縣政府建設處臉書粉絲團查詢。