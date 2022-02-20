桃園今天新增1例本土，該個案為49歲女性、Ct值為21，為案19763航警的太太，列為案20141，14日一採陰性並開始居家隔離，並無社區足跡。市府衛生局19日安排二次採檢，採檢結果為陽性確診。

衛生局長王文彥說明，桃園市近期無新增社區確診個案，居家隔離者還有329人，傳播鏈疫情將持續監測至2月底。先前案19763確診航警孫女（案19861）就讀的幼兒園接觸者，19日二採518人皆為陰性。另該航警在北投大地酒店工作的女兒也確診，全家已4人染疫。

新聞處長詹賀舜表示，20日無相關個案公共場所足跡，桃園社區採檢站今天共採檢87人，截至目前桃園社區採檢站已累計採檢10萬1181人，持續監測社區健康，其中陰性10萬931人、陽性163人，檢驗中87人，目前仍有桃園區中路公園和中壢區中正公園2處社區採檢站持續開設服務民眾。

詹賀舜向民眾呼籲，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，切勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。